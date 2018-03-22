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Акционеры одобрили продажу «Морского старта» группе S7
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Акционеры одобрили продажу «Морского старта» группе S7 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Акционеры РКК «Энергия» на внеочередном собрании проголосовали за продажу космодрома «Морской старт», говорится в решении, принятом общим собранием акционеров.
«Цель сделки — избежание банкротства должника (Sea Launch SA — текущий владелец морского космодрома), обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса «Морской старт», принадлежащих должнику», — передает РИА «Новости» содержание документа.
За продажу было подано 148 тыс. 98 голосов акционеров РКК «Энергия», против — 30 тыс. 456 голосов. По итогам голосования в протокол была внесена формулировка: «Решение принято».
В сентябре 2016 года S7 Group и «дочка» РКК «Энергия» Sea Launch SA подписали контракт, предусматривающий покупку комплекса «Морской старт» в составе корабля Sea Launch Commander, стартовой платформы Odyssey и наземного оборудования в базовом порту Лонг-Бич (США) для подготовки ракет «Зенит» к пуску. Изначально планировалось, что сделка будет закрыта в течение полугода. Позже стало известно, что ее закрытие перенесено на конец первого квартала 2018 года. Международная компания «Морской старт» была основана в 1995 году при участии американской компании Boeing, российской «Энергии», норвежской «Кварнер» и украинских предприятий КБ «Южное» и «Южмаш». Это крупнейший коммерческий международный проект создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Компания и одноименный плавучий космодром созданы с целью воплотить в жизнь идею запуска ракет-носителей с экватора.
Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что группа S7, владеющая «Морским стартом», планирует возобновить пуски ракет с плавучего космодрома в 2019 году.
В феврале сообщалось, что компания «S7 Космические Транспортные Системы» (входит в S7 Group), которая приобрела плавучий космодром «Морской старт», получила лицензию на космическую деятельность в России.
В конце февраля в S7 сообщили, что первый после перерыва запуск ракеты с плавучего космодрома «Морской старт» в Калифорнии намечен на конец 2019 года.
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