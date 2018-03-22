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В Новосибирске почтят память офицера, погибшего при спасении солдата
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В Новосибирске почтят память офицера, погибшего при спасении солдата 

РИА Новости 47 минут назад
НОВОСИБИРСК, 22 мар — РИА Новости. Память майора Владимира Чупина, погибшего в Белгородской области при спасении жизни солдата, уронившего гранату с выдернутой чекой, почтят в Новосибирском военном институте имени генерала армии И. К. Яковлева, который он окончил.
В минувшую среду пресс-служба Западного военного округа сообщила, что 20 марта 2018 года на полигоне в Белгородской области во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Находившийся рядом офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. От взрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения, врачам не удалось его спасти. Командованием он представлен к государственной награде. Солдат-срочник практически не пострадал.
"Информация об этом завтра (в пятницу) будет доведена до всего личного состава института на специальном построении. Будет минута молчания, состоится возложение цветов к памятнику погибшим", — сообщил РИА Новости начальник отдела по работе с личным составом Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ полковник Денис Григорук.
По данным правительства Белгородской области, у погибшего майора Чупина остались жена и трое детей. Чупин родился 23 июля 1975 года в Караганде (Казахстан). Окончил в 1998 году Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД России (сейчас Новосибирский военный институт им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ).
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