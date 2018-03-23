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Военный эксперт: у «Пересвета», «Буревестника» и «Посейдона» аналогов нет
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Военный эксперт: у «Пересвета», «Буревестника» и «Посейдона» аналогов нет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
После объявления официальных результатов голосования по названиям для новых видов вооружения канал RT опубликовал ролик, в котором показал новую технику и рассказал о ее характеристиках.
В клипе говорится о системах вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой установкой.
Придумать названия для новейшего оружия предложили гражданам страны. По итогам голосования подводный беспилотник стал «Посейдоном», боевой лазерный комплекс — «Пересветом», а крылатая ракета с ядерной энергоустановкой — «Буревестником».
В начале марта президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность страны. Выступление сопровождалось кадрами новой техники и компьютерными моделями ее работы.
Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, связанные с развертыванием американской системы ПРО. «Нас не слушали, послушайте сейчас», — сказал Путин.
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что новые комплексы являются предостережением любому потенциальному агрессору, который захочет посягнуть на суверенитет России.
"Те оружейные комплексы, названия которым давали граждане России, являются передовыми, аналогов у них нет. Речь идет о комплексах лазерного вооружения «Пересвет», которые будут использоваться в системах ПВО и ПРО, крылатых ракетах «Буревестник» неограниченного радиуса действия с ядерным двигателем, а также о беспилотном подводном аппарате «Посейдон», который может нести в том числе ядерный заряд. При этом он совершает переходы в районы расположения боевых частей противника — имеются в виду корабельные ударные группы — на очень большие расстояния. Все эти системы являются по сути оборонительным оружием и по своим техническим характеристикам не позволяют комплексам ПРО, ПВО и береговой защиты противника предотвратить их неотвратимое применение против любого агрессора, который посягнет на суверенитет России", — отметил Алексей Леонков.
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