Ещё
Коротченко рассказал, что дало россиянам голосование за названия оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коротченко рассказал, что дало россиянам голосование за названия оружия 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Участие миллионов россиян в интернет-голосовании на сайте Минобороны РФ, в ходе которого они выбрали названия для новейшего оружия России, позволило гражданам почувствовать себя сопричастными к вопросам обороны страны, заявил в пятницу РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее сообщалось, что впервые в истории российской армии новейшие образцы уникального отечественного оружия получили свои названия путем народного голосования: новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник». Ход финального голосования был показан вечером в четверг в прямом эфире телеканала «Россия 1».
"Сам факт многомиллионного голосования показывает, что люди адекватно оценивают сегодня складывающуюся политическую ситуацию в мире и понимают, что только армия, вооруженная современным и эффективным оружием, в том числе и стратегического класса, способна защитить Российскую Федерацию", — сказал Коротченко.
По его словам, массовое общенациональное голосование — это поддержка укрепления обороноспособности страны, гордость за вооруженные силы и поддержка создания нового стратегического класса оружия, которое обеспечивает стратегический паритет между Россией и США и не позволит Вашингтону односторонне диктовать свои условия и миру и Москве.
"Идея провести такое голосование была очень удачной. Она позволила людям почувствовать себя сопричастными к вопросам обороны, созданию российского щита, который защищает страну. Это показатель сплоченности российской нации и поддержки курса на создание сильной суверенной страны, армии, которая гарантированно обеспечивает ее безопасность", — сказал эксперт.
РИА Новости: последние новости
ВМФ получит атомную подлодку "Казань" в 2019 году "Золотая лопата" против танков: Эстония готовится к обороне В Госдуму внесли проекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации835
Савченко грозит «пожизненное»135
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды69
Новый лазер США высмеяли в Сети44
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение