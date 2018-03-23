Коротченко рассказал, что дало россиянам голосование за названия оружия

Ранее сообщалось, что впервые в истории российской армии новейшие образцы уникального отечественного оружия получили свои названия путем народного голосования: новый российский подводный беспилотник по итогам голосования на сайте МО РФ получает название «Посейдон», новый боевой лазерный комплекс — «Пересвет», а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа «Буревестник». Ход финального голосования был показан вечером в четверг в прямом эфире телеканала «Россия 1».

"Сам факт многомиллионного голосования показывает, что люди адекватно оценивают сегодня складывающуюся политическую ситуацию в мире и понимают, что только армия, вооруженная современным и эффективным оружием, в том числе и стратегического класса, способна защитить Российскую Федерацию", — сказал Коротченко.

По его словам, массовое общенациональное голосование — это поддержка укрепления обороноспособности страны, гордость за вооруженные силы и поддержка создания нового стратегического класса оружия, которое обеспечивает стратегический паритет между Россией и США и не позволит Вашингтону односторонне диктовать свои условия и миру и Москве.

"Идея провести такое голосование была очень удачной. Она позволила людям почувствовать себя сопричастными к вопросам обороны, созданию российского щита, который защищает страну. Это показатель сплоченности российской нации и поддержки курса на создание сильной суверенной страны, армии, которая гарантированно обеспечивает ее безопасность", — сказал эксперт.