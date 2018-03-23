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Создан облик вертолета Ка-62 для Минобороны
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Создан облик вертолета Ка-62 для Минобороны 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
«Вертолеты России» разработали для российского военного ведомства облик вертолета Ка-62, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Облик многоцелевого вертолета Ка-62 для Минобороны РФ разработан и в данный момент продолжается его обсуждение.
«Облик военного вертолета Ка-62 есть. Но мы еще не приступали к испытаниям.
Мы ведем параллельно работу по военному облику данного вертолета, обсуждаем с Минобороны в первом приближении их потребности, те миссии (вертолета), которые необходимы», — сказал Богинский.
Ка-62 — многоцелевой вертолет, совершивший первый полет 28 апреля 2016 года. Разработка машины началась в 1990 году, однако из-за экономических трудностей была приостановлена. Макет вертолеты был представлен на выставке Helirussia-2012, а по состоянию на февраль 2018 года построено три летных образца.
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