Создан облик вертолета Ка-62 для Минобороны

Облик многоцелевого вертолета Ка-62 для Минобороны РФ разработан и в данный момент продолжается его обсуждение.

«Облик военного вертолета Ка-62 есть. Но мы еще не приступали к испытаниям.

Мы ведем параллельно работу по военному облику данного вертолета, обсуждаем с Минобороны в первом приближении их потребности, те миссии (вертолета), которые необходимы», — сказал Богинский.

Ка-62 — многоцелевой вертолет, совершивший первый полет 28 апреля 2016 года. Разработка машины началась в 1990 году, однако из-за экономических трудностей была приостановлена. Макет вертолеты был представлен на выставке Helirussia-2012, а по состоянию на февраль 2018 года построено три летных образца.