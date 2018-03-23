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Ждут две тысячи новых солдат: новосибирские военные готовятся к весеннему призыву
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Ждут две тысячи новых солдат: новосибирские военные готовятся к весеннему призыву 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В военном комиссариате Новосибирской области начались учебно-методические сборы для членов комиссии, которая будет заниматься весенним призывом.
«В 2018 году военным комиссариатом Новосибирской области планируется направить на военную службу около двух тысяч призывников», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
На сборах члены комиссии обсудят алгоритмы работы при постановке призывников на первичный воинский учет, их медицинское освидетельствование.
«На заключительном этапе проведения сборов с врачами военных призывных комиссий будет проведено инструкторско-методическое занятие на базе областной больницы города Новосибирска», — добавили в ЦВО.
Призывная компания начнётся 1 апреля — также было и в прошлом году.
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