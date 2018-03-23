Ждут две тысячи новых солдат: новосибирские военные готовятся к весеннему призыву

В военном комиссариате Новосибирской области начались учебно-методические сборы для членов комиссии, которая будет заниматься весенним призывом.

«В 2018 году военным комиссариатом Новосибирской области планируется направить на военную службу около двух тысяч призывников», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На сборах члены комиссии обсудят алгоритмы работы при постановке призывников на первичный воинский учет, их медицинское освидетельствование.

«На заключительном этапе проведения сборов с врачами военных призывных комиссий будет проведено инструкторско-методическое занятие на базе областной больницы города Новосибирска », — добавили в ЦВО.

Призывная компания начнётся 1 апреля — также было и в прошлом году.