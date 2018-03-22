В военном комиссариате Новосибирской области стартовали учебно-методические сборы

На заключительном этапе проведения сборов с врачами военных призывных комиссий будет проведено инструкторско-методическое занятие на базе областной больницы города Новосибирска

В военном комиссариате Новосибирской области на базе областного сборного пункта стартовали трехдневные учебно-методические сборы по призыву граждан, достигших призывного возраста.

В ходе проведения сборов будут рассмотрены вопросы изучения граждан, подлежащих призыву, и их медицинское освидетельствование, выработаны единые алгоритмы работы при постановке на первичный воинский учет. На заключительном этапе проведения сборов с врачами военных призывных комиссий будет проведено инструкторско-методическое занятие на базе областной больницы города Новосибирска. Также всем участникам будут доведены итоги призывной компании 2017 года и поставлены задачи по призыву на 2018 год.

В 2018 году военным комиссариатом Новосибирской области планируется направить на военную службу около двух тысяч призывников.