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В военном комиссариате Новосибирской области стартовали учебно-методические сборы
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В военном комиссариате Новосибирской области стартовали учебно-методические сборы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На заключительном этапе проведения сборов с врачами военных призывных комиссий будет проведено инструкторско-методическое занятие на базе областной больницы города Новосибирска.
В военном комиссариате Новосибирской области на базе областного сборного пункта стартовали трехдневные учебно-методические сборы по призыву граждан, достигших призывного возраста.
В ходе проведения сборов будут рассмотрены вопросы изучения граждан, подлежащих призыву, и их медицинское освидетельствование, выработаны единые алгоритмы работы при постановке на первичный воинский учет. На заключительном этапе проведения сборов с врачами военных призывных комиссий будет проведено инструкторско-методическое занятие на базе областной больницы города Новосибирска. Также всем участникам будут доведены итоги призывной компании 2017 года и поставлены задачи по призыву на 2018 год.
В 2018 году военным комиссариатом Новосибирской области планируется направить на военную службу около двух тысяч призывников.
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