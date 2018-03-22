Эскизный проект ракеты «Союз-5» будут дорабатывать еще полгода

На осень нынешнего года отложено завершение работ по эскизному проектированию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». К документации последовали замечания, из-за чего ее не стали рассматривать на научно-техническом совете «Роскосмоса» , сообщает «Коммерсантъ».

Решено, что отдельно проекты ракеты и необходимой для нее наземной инфраструктуры обсуждать бессмысленно, разумнее представить законченный проект всего космического ракетного комплекса в конце третьего квартала 2018 года. Отмечается, что эскизное проектирование подразумевает лишь разработку общего вида ракеты.

Напомним, что «Союз-5» разрабатывается на замену украинским «Зенитам». Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза и использоваться для пилотируемых программ. Первый старт назначен на 2022 год.