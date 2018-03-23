В МИД озабочены полетами НАТО в регионе Балтийского моря 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия озабочена возрастающей активностью полетов авиации НАТО в районе Балтийского моря, готова обсуждать снижение напряженности в регионе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с января выполняет датский контингент ВВС в составе четырех истребителей F-16 Fighting Falcon.
"Вопрос авиабезопасности в регионе Балтийского моря. Продолжает вызывать озабоченности нарастающая активность полетов военной авиации стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии вблизи наших границ в регионе Балтийского моря", — сказал Кожин на брифинге.
"Мы подтверждаем готовность к обсуждению путей по снижению напряженности в Балтийском регионе и к конструктивным консультациям по данной проблематике, как на двусторонней основе со всеми заинтересованными странами, (так) и в формате Россия-НАТО", — добавил он.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ в Балтике выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.