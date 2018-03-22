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Определен шорт-лист имен для нового супероружия России
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Определен шорт-лист имен для нового супероружия России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Минобороны России объявило о начале финального этапа голосования по выбору названий для нового супероружия РФ. По каждому пункту — крылатая ракета неограниченной дальности, боевой лазерный комплекс и беспилотный подводный аппарат — определены по три самых популярных имени, окончательный результат станет известен через несколько часов.
Как сообщили в Минобороны, за последние девять дней, когда закончился прием названий от пользователей и были составлены Топ-50 наиболее популярных вариантов для каждого оружия, на сайте военного ведомства проголосовали более 7,6 миллиона человек.
Итак, в тройку лидеров названий боевого лазерного комплекса вошли «Блик», «Василиск» и «Пересвет». Тут вся борьба еще впереди, так как разрыв относительно небольшой: 58, 62 и 66 тысяч голосов соответственно. А вот «Горыныч», долгое время также бывший в числе лидеров, из гонки выбыл.
Более активно пользователи голосуют за беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами. Три самых популярных варианта — «Аврора», «Посейдон» и «Прибой» — пока набрали 126, 120 и 118 тысяч голосов соответственно. Занимавший еще несколько дней назад первое место «Лещ» ушел на глубину рейтинга.
Ну а наиболее активная борьба развернулась за название новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, где проголосовавших больше на порядок. Пока тройка лидеров выглядит так: «Буревестник» (728 тысяч голосов), «Пальмира» (720) и «Сюрприз» (690).
Финальное голосование продлится до 20.00 по московскому времени.
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