«ОКБМ Африкантов» создаст перегрузочный комплекс для ледоколов нового поколения

«Оборудование позволяет выполнять весь комплекс работ в процессе эксплуатации универсальных атомных ледоколов, связанных со вскрытием реактора, выгрузкой отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), загрузкой новых ТВС, монтажом реакторного оборудования и обеспечением физического пуска», — говорится в сообщении.

По словам специалистов ОКБМ, состав оборудования перегрузочного комплекса для ледоколов нового поколения будет отличаться от существующих комплексов для судовых и корабельных реакторов.

«Изменения связаны с внедрением кассетной активной зоны РУ РИТМ-200. Технические решения, заложенные в конструкции устройств, участвующих в загрузке новых ТВС и выгрузке отработавших, позволяют обеспечивать ориентированную установку шестигранной кассеты в реактор и чехлы хранилища», — поясняется в пресс-релизе.

Также повышен уровень автоматизации перегрузочных работ. Этого удалось достичь за счет применения современной цифровой системы управления, позволяющей автоматизировать ряд наиболее трудоемких и ответственных технологических операций. Систему управления разработало и изготавливает ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова».

Приемочные испытания оборудования, предназначенного для первой загрузки активных зон РУ РИТМ-200 на заводе-строителе, успешно прошли на стенде ОКБМ в 2017 году. До конца 2019 года оборудование перегрузочного комплекса с системой управления должны пройти приемочные испытания на стендах ОКБМ и должны быть поставлены заказчику.