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Российские десантники получат на вооружение танки
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Российские десантники получат на вооружение танки 

Москва24 43 минуты назад
Фото: Москва24
До конца 2018 года Минобороны РФ планирует сформировать в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, вооруженные Т-72. Об этом сообщает газета «Известия».
Как уточнили в российском военном ведомстве, в 2018 году по одному танковому батальону появится в двух десантно-штурмовых дивизиях − 7-й новороссийской и 76-й псковской. Эти части укомплектуют модернизированными Т-72Б3, добавили в Минобороны. После периода опытной эксплуатации в двух дивизиях бронетехника поступит на вооружение в другие соединения ВДВ, где также создадут танковые подразделения.
По данным министерства, в конце 2016 года в 7-й новороссийской и 76-й псковской дивизиях, а также четырех десантно-штурмовых бригадах (11-й, 31-й, 56-й и 83-й) сформировали отдельные танковые роты, вооруженные Т-72Б3. А в костромском 331-й гвардейском парашютно-десантном полку в качестве эксперимента использовалась самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД», которая была разработана для борьбы с бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений ВДВ, но при большой мобильности почти не имеет броневой защиты.
Как напомнили в Минобороны, танковые части в составе советских и российских ВДВ формировались и раньше, хотя и просуществовали непродолжительное время. Теперь же, по мнению экспертов, появление специальных танковых батальонов при ВДВ позволит повысить боевую мощь десантных соединений и расширит диапазон решаемых ими задач.
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