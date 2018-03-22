На Ставрополье поразят условные цели ракетными комплексами «Искандер»

На Ставропольском полигоне начались учения с применением оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». В учениях принимают участие около 500 военнослужащих.

«Ракетное соединение 58 общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора», — сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев . Его слова передает ТАСС

Во время учений ракетчикам предстоит провести условные групповые и одиночные электронные пуски по мишеням, которые имитируют пусковые позиции для ракет и командные пункты условного противника. Кроме того, боевые расчеты «Искандер-М» должны провести тренировки на системах технического обеспечения и управления.

«Ракетчики будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве. В конце занятий ракетчики нанесут ракетные удары по группировке войск, различным наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, расположенным на удалении до 300 км», — уточнил Астафьев.