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На Ставрополье поразят условные цели ракетными комплексами «Искандер»
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На Ставрополье поразят условные цели ракетными комплексами «Искандер» 

«Это Кавказ» 43 минуты назад
На Ставропольском полигоне начались учения с применением оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». В учениях принимают участие около 500 военнослужащих.
«Ракетное соединение 58 общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора», — сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев. Его слова передает ТАСС.
Во время учений ракетчикам предстоит провести условные групповые и одиночные электронные пуски по мишеням, которые имитируют пусковые позиции для ракет и командные пункты условного противника. Кроме того, боевые расчеты «Искандер-М» должны провести тренировки на системах технического обеспечения и управления.
«Ракетчики будут совершенствовать действия при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах. Механики-водители закрепят навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве. В конце занятий ракетчики нанесут ракетные удары по группировке войск, различным наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника, расположенным на удалении до 300 км», — уточнил Астафьев.
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