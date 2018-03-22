Минпромторг разъяснил будущие условия работы судов в Арктике

Законопроект ведомства направлен на создание приоритетного права использования отечественной продукции, при этом он допускает возможность эксплуатации судов, построенных за пределами РФ

"Весь существующий флот под государственным флагом РФ, то есть все суда, принадлежащие на праве собственности судовладельцам — предприятиям нефтегазового сектора, металлургической отрасли, транспортным компаниям, — могут использоваться до конца сроков эксплуатации. Кроме того, согласно Законопроекту (пункт 4 статьи 4), правительство РФ может принимать решения о морских перевозках грузов с использованием судов, построенных за пределами территории РФ", — пояснили в Минпромторге

Учитывая важность реализации проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2», есть основания полагать, что такое решение может быть принято правительством в отношении судов на этих проектах, считают в Минпромторге.

В редакции законопроекта, который направлен в Минэкономразвития для оценки регулирующего воздействия, предусмотрено его вступление в силу с 1 января 2019 года.

"Данное решение учитывает в том числе текущее состояние флота и необходимость его своевременного обновления", — считают в Минпромторге. В то же время в Минэнерго «РГ» сообщили, что инициативу коллег поддерживают, но не в части сроков.

Сейчас у российских предприятий опыт строительства отдельных типов судов минимален, признают в Минпромторге, но уже создается «необходимый для восполнения данного пробела промышленный, технологический и кадровый заделы».

"Строительство российского флота на отечественных верфях является стратегически важной задачей, в особенности в период действия международных санкций и неопределенности по вероятности их дальнейшего распространения. Предлагаемые изменения в Кодекс торгового мореплавания позволяют придать решению этой задачи системный характер", — заключили в Минпромторге.