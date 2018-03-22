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Корабль «Ослябя» в Приморье провел артиллерийские стрельбы
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Корабль «Ослябя» в Приморье провел артиллерийские стрельбы 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) «Ослябя» уничтожил макет морской мины огнем артиллерии и отразил воздушное нападение «противника» с помощью зенитных огневых средств. Об этом сообщает официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"БДК «Ослябя», отрабатывая элементы второй курсовой задачи (К-2), принял участие в учении по высадке морского десанта одиночным кораблем в условиях противодействия ему авиации и надводных кораблей условного противника. На переходе морем корабль провел стрельбу по морскому буксируемому щиту, а позднее, ликвидируя минную опасность, уничтожил артиллерией макет морской мины", — сообщил Воскресенский.
После этого, работая совместно с противолодочным самолетом морской авиации Ил-38Н, корабль с помощью зенитных огневых средств отразил воздушное нападение условного противника, поразив сбрасываемую парашютную мишень. Кроме того, экипаж отработал подход к берегу и высадку техники и людей на необорудованное побережье.
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