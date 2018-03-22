Осло планирует до лета решить вопрос о продлении срока пребывания морпехов США в стране

ВАШИНГТОН, 22 марта. / ТАСС /. Норвежские власти до наступления лета примут решение о возможности продления и расширения программы пребывания морских пехотинцев США на территории страны. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью американской газете Defense News министр обороны скандинавского королевства Франк Бакке-Енсен.

Пентагон «хотел бы продлить период [пребывания морских пехотинцев], и хотел бы узнать, согласимся ли мы на увеличение [их численности на территории Норвегии ]», — отметил глава минобороны . «Мы рассмотрим эти вопросы и дадим ответ до лета», — добавил он.

Как напоминает издание, батальон морской пехоты — около 300 человек — был дислоцирован на ротационной шестимесячной основе в январе прошлого года в гарнизоне Вэрнес близ Тронхейма. Первоначально это рассматривалось как пилотная программа, рассчитанная на год, в рамках военного сотрудничества между Норвегией и США. «Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер считает, что корпусу необходимо улучшить свою подготовку к действиям в зимних условиях», — указала Defense News.

Ранее она также сообщала, что Пентагон давно уже разместил «в норвежских пещерах тысячи единиц военной техники, включая танки M1A1 „Абрамс“, и боеприпасы с тем расчетом, чтобы „15 тыс. морпехов смогли вести боевые действия в течение месяца“, если возникнет такая необходимость.

Бакке-Енсена во вторник принимал в Пентагоне министр обороны Джеймс Мэттис . По итогам их встречи пресс-служба минобороны США в распространенном заявлении привела слова норвежского министра о том, что Осло обеспокоен якобы „участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в регионе“.