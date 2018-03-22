Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря

В марте 1945 года за два месяца до конца войны этот танк утонул вместе с транспортом «Томас Дональдсон», торпедированным германской субмариной.

Впервые опубликованы кадры поднятия с американского военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон», который затонул в 1945 году в Баренцевом море, бронетанковой техники.

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов в 2017 году поднял два покрытых слоем ржавчины танка «Шерман». Специалистам Северного флота удалось совершить эту операцию всего за два дня.

Как заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов , лично контролировавший ход подводно-технических работ, «поднятые на поверхность танки находились в удовлетворительном состоянии, специалисты Северного флота приступили к реставрационно-восстановительным работам с огромным энтузиазмом».

Стоит отметить, что опыт подобных восстановительных работ уже есть, североморцами были приведены в порядок два ранее поднятых танка.

«Первый танк «Шерман» был поднят в 2014 году. По указанию президента и министра обороны Российской Федерации он был восстановлен в течение полутора месяцев до его заводского состояния: по заводским чертежам, на заводских станках. На Северном флоте нашлись американские станки еще 1939 года, то есть все в этом танке оригинальное.

21 февраля 2016 года «Шерман» вышел на полигон для стрельб. Теперь этот танк неотъемлемый участник всех мероприятий, которые проводятся на Северном флоте», — рассказал адмирал Николай Евменов.

Сухогруз «Томас Дональдсон» был затоплен немецкой подлодкой практически перед заходом в порт Мурманска всего за несколько месяцев до окончания военных действий. Он лежит у острова Кильдин на глубине 50-60 метров. На корабле перевозили груз военного и гражданского назначения для СССР: танки и зенитные орудия, автомобили и двигатели к быстроходным катерам, а также одежду и обувь.

На историческом подводном объекте специалисты Северного флота работают более пяти лет. Экспонаты, поднятые с борта транспорта и восстановленные моряками Северного флота, выставлены в различных музеях России.

Дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и паровая лебедка переданы в фонды Северного морского музея в город Архангельск . Один танк «Шерман» выставлен в музее инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге

Танк «Шерман», который североморцам удалось восстановить до заводского состояния, находится в экспозиции музея ВВС Северного флота.

«На основании истории восстановления этого танка с разрешения министра обороны мной было решение о формировании военно-исторического реставрационного взвода на базе ремонтно-восстановительного батальона частей материально-технического обеспечения», — заявил командующий Северным флотом Николай Евменов.

Вскоре экспозиция музея ВВС Северного флота пополнится другим уникальным экспонатом с американского сухогруза — паровозом, который в настоящее время реставрируют. Работы на «Томасе Дональдсоне» продолжаются, отметил адмирал.