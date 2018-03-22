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Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря
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Опубликованы уникальные кадры поднятия американского танка «Шерман» со дна Баренцева моря 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В марте 1945 года за два месяца до конца войны этот танк утонул вместе с транспортом «Томас Дональдсон», торпедированным германской субмариной.
Впервые опубликованы кадры поднятия с американского военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон», который затонул в 1945 году в Баренцевом море, бронетанковой техники.
Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов в 2017 году поднял два покрытых слоем ржавчины танка «Шерман». Специалистам Северного флота удалось совершить эту операцию всего за два дня.
Как заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, лично контролировавший ход подводно-технических работ, «поднятые на поверхность танки находились в удовлетворительном состоянии, специалисты Северного флота приступили к реставрационно-восстановительным работам с огромным энтузиазмом».
Стоит отметить, что опыт подобных восстановительных работ уже есть, североморцами были приведены в порядок два ранее поднятых танка.
«Первый танк «Шерман» был поднят в 2014 году. По указанию президента и министра обороны Российской Федерации он был восстановлен в течение полутора месяцев до его заводского состояния: по заводским чертежам, на заводских станках. На Северном флоте нашлись американские станки еще 1939 года, то есть все в этом танке оригинальное.
21 февраля 2016 года «Шерман» вышел на полигон для стрельб. Теперь этот танк неотъемлемый участник всех мероприятий, которые проводятся на Северном флоте», — рассказал адмирал Николай Евменов.
Сухогруз «Томас Дональдсон» был затоплен немецкой подлодкой практически перед заходом в порт Мурманска всего за несколько месяцев до окончания военных действий. Он лежит у острова Кильдин на глубине 50-60 метров. На корабле перевозили груз военного и гражданского назначения для СССР: танки и зенитные орудия, автомобили и двигатели к быстроходным катерам, а также одежду и обувь.
На историческом подводном объекте специалисты Северного флота работают более пяти лет. Экспонаты, поднятые с борта транспорта и восстановленные моряками Северного флота, выставлены в различных музеях России.
Дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и паровая лебедка переданы в фонды Северного морского музея в город Архангельск. Один танк «Шерман» выставлен в музее инженерных войск и артиллерии в Санкт-Петербурге.
Танк «Шерман», который североморцам удалось восстановить до заводского состояния, находится в экспозиции музея ВВС Северного флота.
«На основании истории восстановления этого танка с разрешения министра обороны мной было решение о формировании военно-исторического реставрационного взвода на базе ремонтно-восстановительного батальона частей материально-технического обеспечения», — заявил командующий Северным флотом Николай Евменов.
Вскоре экспозиция музея ВВС Северного флота пополнится другим уникальным экспонатом с американского сухогруза — паровозом, который в настоящее время реставрируют. Работы на «Томасе Дональдсоне» продолжаются, отметил адмирал.
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