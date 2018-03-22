Зенитчики сбивают воздушные цели на учениях ПВО в Бурятии: видео

В учениях принимают участие две тысячи военнослужащих.

Масштабные учения зенитчиков стартовали на полигоне Телемба в Бурятии . В них принимают участие две тысячи военнослужащих.

По сигналу тревоги расчеты комплексов С-300, «Оса», «Тор-М2У» занимают боевые посты и берут цели на сопровождение. Расчеты работают быстро и четко, первые цели захвачены и устремленные в небо пусковые установки вступают в дело.

Зенитчики сбивают сложнейшие учебные мишени «Кабан», «Стриж», «Саман» и «Пенсне», которые имитируют скоростные и низколетящие цели.