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Зенитчики сбивают воздушные цели на учениях ПВО в Бурятии: видео
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Зенитчики сбивают воздушные цели на учениях ПВО в Бурятии: видео 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях принимают участие две тысячи военнослужащих.
Масштабные учения зенитчиков стартовали на полигоне Телемба в Бурятии. В них принимают участие две тысячи военнослужащих.
По сигналу тревоги расчеты комплексов С-300, «Оса», «Тор-М2У» занимают боевые посты и берут цели на сопровождение. Расчеты работают быстро и четко, первые цели захвачены и устремленные в небо пусковые установки вступают в дело.
Зенитчики сбивают сложнейшие учебные мишени «Кабан», «Стриж», «Саман» и «Пенсне», которые имитируют скоростные и низколетящие цели.
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