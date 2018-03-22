В Ставропольском крае начинаются учения с «Искандерами»

"Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М», прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора", — сказал он.

По словам Астафьева, ракетчики выполнят условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые позиции ракетного комплекса условного противника. Кроме того, боевые расчеты «Искандер-М» проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения.

В конце занятий ракетчики нанесут ракетные удары по условным целям, расположенным на удалении до 300 километров. Всего в лагерном сборе принимает участие более 500 военнослужащих, задействованы около 60 единиц техники.