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Курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ на тренажерах отработают поиск и классификацию подводных лодок
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Курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ на тренажерах отработают поиск и классификацию подводных лодок 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе занятий особое внимание будет уделяться практическим действиям гидроакустиков, радиотелеграфистов, операторов, а также группе боевого информационного поста.
Курсанты 4-го курса факультетов систем автоматизации управления и радиотехнического вооружения ВМФ Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» приступают к циклу практических занятий и тренировок по отработке корабельных боевых расчетов при решении задач обнаружения, классификации подводных лодок и надводных кораблей противника.
Для создания подводной и надводной обстановки, максимально приближенной к реальной, будут применяться учебно-тренажерные комплексы, имитирующие подводную лодку и боевой корабль.
Проверку действий корабельных расчетов будут осуществлять сотрудники профильных кафедр. Особое внимание будет уделяться практическим действиям гидроакустиков, радиотелеграфистов, операторов, а также группе боевого информационного поста.
Критериями проверки практических навыков курсантов станут умение производить соответствующие расчеты при обнаружении и классификации подводной и надводной цели с учетом фактора времени, а также точность выдачи целеуказания на применение противолодочного и противокорабельного вооружения.
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