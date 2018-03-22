Более 200 курсантов Военно-морского политехнического института прошли практику на современных подлодках и надводных кораблях ВМФ

Учитывая процесс активного обновления Военно-Морского Флота, будущим офицерам была предоставлена, в частности, возможность освоения практических навыков на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения проекта «Борей».

Более 200 курсантов 5-го курса Военно-морского политехнического института Военного учебно-научного центра ВМФ России прошли практику на современных атомных подводных лодках и надводных кораблях всех классов Военно-Морского Флота.

Выполнив программу практики в полном объеме, курсанты возвратились в свой вуз для завершения учебы.

Учитывая процесс активного обновления и переоснащения Военно-Морского Флота, курсантам ВМПИ, в частности, была предоставлена возможность освоения практических навыков по избранной специальности на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения проекта «Борей».

Группа будущих офицеров, обучающихся по специальностям «системы автоматизации управления ВМФ» и «радиотехническое вооружение ВМФ», прошла практику на атомных подводных лодках «Тула» и «Пантера», а также на командном пункте и узле связи Северного флота.

Главное командование ВМФ и руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» планирует и в дальнейшем активизировать прохождение практики учащимися военно-морских образовательных учреждений на новых подводных лодках, боевых кораблях Военно-Морского Флота в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к специалистам, эксплуатирующим новые образцы техники и вооружений, поступающим в состав ВМФ России.