Проект новой ракеты «Союз-5» отправили на доработку, сообщил источник

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Завершение разработки эскизного проекта новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которую планируется использовать для пилотируемых полетов, отложили ближе к концу 2018 года, сообщили РИА Новости несколько источников в ракетно-космической отрасли.

"К эскизному проекту специалистами высказаны замечания, требующие устранения. В этой связи принято решение доработать документацию и не рассматривать на научно-техническом совете Роскосмоса отдельно эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5», а затем отдельно проект наземной инфраструктуры. Вместо этого принято решение завершить проектирование всего космического ракетного комплекса в целом, включая носитель, технические средства и сооружения, необходимые для проведения пусковых работ, и представить законченный проект с устраненными замечаниями в конце третьего квартала 2018 года", — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь источник в РКК «Энергия» сообщил РИА Новости, что перед принятием этого решения вопрос о «Союзе-5» рассматривался на секции научно-технического совета Роскосмоса по средствам выведения. «Представленные материалы вызвали множество вопросов», — рассказал он.

РИА Новости пока не располагает комментарием РКК «Энергия» и Роскосмоса.

В ноябре 2017 года эскизный проект новой ракеты прошел защиту в Ракетно-космическом центре «Прогресс» Самаре , где планируется организовать сборку данного носителя, а в декабре того же года — на президиуме научно-технического совета самой РКК «Энергия».

РКК «Энергия» была назначена головным разработчиком «Союза-5» распоряжением правительства от 11 августа 2017 года. В составе соисполнителей работ — РКЦ «Прогресс» и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским «Зенитам». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль «Федерация». В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте «Морской старт»

Эскизное проектирование — один из первых этапов разработки ракетно-космической техники, представляющий собой предварительную разработку общего вида изделия. За ним следует технический проект, а затем подготовка рабочей конструкторской документации, используемой в производстве.