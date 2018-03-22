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Российские самолеты избавят от украинских деталей
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Российские самолеты избавят от украинских деталей 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Самолеты Ту-204 и Ил-76 получат российские детали и узлы для гидроприводов ГП-26, ранее поставляемые украинской стороной, сообщает РИА Новости.
«Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76», — заявили в «Технодинамике» (предприятия холдинга производят в том числе гидравлическое оборудование для авиакосмической отрасли).
Российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 разработан ОКБ Ильюшина. Производится на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.
Там же с 1990 года выпускается среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-204. Один из немногих пассажирских самолетов, который на практике подтвердил возможность безопасного завершения полета с неработающими двигателями. Его масса составляет 58 тонн, длина — 46 метров.
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