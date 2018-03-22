Российские самолеты избавят от украинских деталей

«Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76», — заявили в «Технодинамике» (предприятия холдинга производят в том числе гидравлическое оборудование для авиакосмической отрасли). Самолеты Ту-204 и Ил-76 получат российские детали и узлы для гидроприводов ГП-26, ранее поставляемые украинской стороной, сообщает РИА Новости

Ульяновске. Российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 разработан ОКБ Ильюшина. Производится на заводе «Авиастар-СП»

Там же с 1990 года выпускается среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ту-204. Один из немногих пассажирских самолетов, который на практике подтвердил возможность безопасного завершения полета с неработающими двигателями. Его масса составляет 58 тонн, длина — 46 метров.