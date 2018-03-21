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Рогозин: кооперация России и США в космосе должна продолжаться
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Рогозин: кооперация России и США в космосе должна продолжаться 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в космосе должно продолжаться, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в среду в Twitter, комментируя успешный запуск космического корабля «Союз МС-08» с российско-американским экипажем.
"На борту «Союз МС-08» — командир корабля, космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Эти парни своей работой доказывают, что великие державы могут и должны сотрудничать. Кооперация России и США в космосе должна продолжаться", — написал Рогозин.
В среду, 21 марта, «Союз МС-08» с тремя членами экипажа стартовал с космодрома Байконур. Автономный полет корабля продлится двое суток, стыковка корабля к российскому сегменту МКС запланирована на 22:41 мск 23 марта.
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