Рогозин: кооперация России и США в космосе должна продолжаться

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Кого и зачем могут забрать на военные сборы

Вторая взлетно-посадочная полоса на Бельбеке в Севастополе примет первые рейсы в этом году

Летчики-испытатели ОКБ имени А. С. Яковлева установили мировые рекорды на самолете Як-130