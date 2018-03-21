Произведен запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-08» 

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим пилотируемым кораблем «Союз МС-08».
«Осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» с тремя космонавтами на борту», — цитирует ФАН представителя госкорпорации «Роскосмос».
В состав экипажа вошли российский космонавт Олег Артемьев, выполняющий обязанности капитана корабля, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
На 23 марта намечена стыковка корабля «Союз МС-08» с международной космической станцией. Она будет осуществляться в автоматическом режиме, пишет издание.