Произведен запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-08»

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим пилотируемым кораблем «Союз МС-08».

«Осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» с тремя космонавтами на борту», — цитирует ФАН представителя госкорпорации «Роскосмос»

На 23 марта намечена стыковка корабля «Союз МС-08» с международной космической станцией. Она будет осуществляться в автоматическом режиме, пишет издание.