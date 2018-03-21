Как дают имена: Минобороны завершает голосование по названиям нового супероружия

На сайте Минобороны завершается голосование по выбору названия для нового российского супероружия. О нем рассказал Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию. Боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат и крылатая ракета неограниченной дальности станут первыми оружейными системами, имя которым дадут не конструкторы, не военные, а рядовые граждане.

Автоматический миномет «Василек», самоходная пушка «Гиацинт», дивизионная гаубица «Акация». При залпе огонь вырывается в виде цветка — красиво объясняют артиллеристы, а вот почему самый большой и самый мощный в мире огнемет называется «Буратино», пришлось спрашивать у конструкторов.

Николай Макаровец. "Я все пытался найти аналогии, и единственное, что у этого «Буратино» — короткая база и длинная боевая часть, то есть длинный нос", — пояснил генеральный конструктор НПО «Сплав»

Считается, что имена собственные отечественной военной технике стали присваивать после легендарной «Катюши». Установке залпового огня БМ-13 ласковое прозвище неофициально дали сами бойцы.

Ее наследники — современные реактивные системы залпового огня — с каждой новой модификацией носили все более грозные наименования.

"Град может же и убить человека. Попасть куда-то в висок", — поясняет командир боевой машины Сергей Зимин

"Град" — удивительно созвучно аббревиатуре заказчика — ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны). А уже потом в серии по аналогии появились и более грозные природные явления — «Смерч», «Ураган» и «Торнадо».

Подводные лодки, которые во времена СССР поставляли в страны Варшавского договора, вполне предсказуемо назвали «Варшавянками». Сейчас «Варшавянке» служат в составе Черноморского флота.

Проект «Щука» — тоже логичное название. Но на Северном флоте есть и модели лодок с названиями из семейства кошачьих.

"Леопард", «Гепард», «Пантера», «Тигр» — все это хищники, которые непосредственно ведут охоту", — подчеркивает командир подводной лодки «Пантера» Алексей Пашовкин.

Некоторые с воды взмывают в небо. Это вертолет Ка-52.

"Название «Аллигатор», скорее всего, связано с его предшественником — «Черной акулой». Это оба водоплавающие хищники, которые смотрят за обстановкой и выжидают момент, когда лучше всего ударить", — рассказывает о названии вертолета командир Ка-52 Евгений Морозов

Зенитная установка «Оса» жалит.

"По аналогии с осой — она может ужалить шесть раз, пустив шесть ракет", — добавляет начальник зенитно-ракетного расчета Лев Сулейманов.

А ракетный комплекс «Тор» формой антенны отдаленно напоминает одноименную геометрическую фигуру, а мощью — скандинавского бога-громовержца.

"Никакой системы в этом никогда не было и сейчас нет, — говорит о названиях оружейных систем военный эксперт Михаил Ходоренок. — Например, автоматизированные системы управления могут называться «Байкал», «Сенеж» — по именам озер. И в то же время может быть, например, «Фундамент».

В названии артиллерийской установки «Мста» непосвященным слышится исковерканное слово «месть».

Мста — это вообще-то небольшая речушка на российском северо-западе. По легенде, на ней отдыхал один из конструкторов самоходной артиллерийской установки. И лишь позже выяснилось, что именно на берегах этого водоема располагались первые укрепрайоны древних славян.

У командира экипажа Александра Пушкина — версия более поэтическая.

"Река прямая — Мста. Поэтому ее так и назвали, — говорит о САУ командир гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Александр Пушкин. — Она точная, как снайперская винтовка".

Конечно, все это можно и упорядочить, увековечив, скажем, конструкторов, как это сделали в авиации — Туполев, Антонов, Сухой. Но, с одной стороны, это ведь часть военной тайны, а с другой — российская военная техника известна во всем мире под уже существующими названиями.