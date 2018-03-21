Ещё
Достройка патрульного корабля «Василий Быков» завершается в Керчи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Достройка патрульного корабля «Василий Быков» завершается в Керчи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 достраивается в Керчи. В 2018 году он войдёт в состав Новороссийской Военно-морской базы. Об этом НСН сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Напомним, ранее стало известно, что для патрульного корабля уже сформировали экипаж, который полностью состоит из контрактников. Все военнослужащие уже прошли подготовку в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что головной проект проекта 22160 строился в Татарстане и был спущен на воду в 2017 году. В октябре 2017 года, по сообщениям СМИ, корабль был отбуксирован в Керчь для достройки и проведения испытаний.
В 2019 году на воду должны быть спущены на воду ещё два корабля проекта 22160.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пентагон: США бессильны перед гиперзвуковым оружием России МЧС по Крыму проведет в Керчи масштабные учения Сенатор: Ответ России на ракеты США в Сирии будет мгновенным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине155
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД31
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»65
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение