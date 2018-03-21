Достройка патрульного корабля «Василий Быков» завершается в Керчи

Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 достраивается в Керчи . В 2018 году он войдёт в состав Новороссийской Военно-морской базы. Об этом НСН сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Напомним, ранее стало известно, что для патрульного корабля уже сформировали экипаж, который полностью состоит из контрактников. Все военнослужащие уже прошли подготовку в Объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Стоит отметить, что головной проект проекта 22160 строился в Татарстане и был спущен на воду в 2017 году. В октябре 2017 года, по сообщениям СМИ, корабль был отбуксирован в Керчь для достройки и проведения испытаний.

В 2019 году на воду должны быть спущены на воду ещё два корабля проекта 22160.