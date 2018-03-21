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Офицеры запаса провели Урок мужества для юнармейцев Чувашии
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Офицеры запаса провели Урок мужества для юнармейцев Чувашии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ребята с большим интересом слушали рассказы воинов-подводников, поделившихся своими воспоминаниями о кораблях и боевых товарищах, Родине и флоте, службе и долге.
В Порецкой средней общеобразовательной школе Чувашской Республики офицеры запаса провели Урок мужества для юнармейцев, который был приурочен к Дню моряка-подводника.
Юнармейский отряд с большим интересом выслушал рассказы воинов-подводников, поделившихся своими воспоминаниями о кораблях и боевых товарищах, Родине и флоте, службе и долге. Наставники порекомендовали кадетам-юнармейцам к прочтению некоторые интересные книги.
Начальник штаба местного отделения Юнармии Валерий Голев ознакомил аудиторию с проектом «Чувашия флотская», который пройдет в Порецком районе и Чебоксарах в ближайшее время.
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