Истребители F-18 КМП США получат новые «электронные мозги»

Соединенные Штаты планомерно повышают боевой потенциал старых истребителей четвертого поколения, давая им принципиально новые возможности за счет новейшей электроники. Ранее усовершенствованные радиолокационные станции получили такие залуженные машины, как F-16 и F-15. Теперь пришел черед F/A-18C/D Корпуса морской пехоты.

20 марта текущего года Командование авиационных систем ВМС (англ. Naval Air Systems Command, NAVAIR) выпустило запрос информации на новую РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая заменит радиолокационную станцию AN/APG-73, использующуюся на одноместных истребителях F/A-18C и двухместных F/A-18D. AN/APG-73 зарекомендовала себя хорошей РЛС, однако новые требования надежности, по словам военных США, вынуждают искать альтернативы.

Согласно данным NAVAIR, выполнение контракта должно стартовать 1 октября этого года с началом модернизации в четвертом квартале 2020 года. Завершение намечено на четвертый квартал 2022 года. В общей сложности КМП США получит 98 АФАР, которые будут поставлены семи эскадрильям, каждая из которых насчитывает 12 крылатых машин. Еще 14 систем будет находиться в запасе. В списке требований NAVAIR отмечается, что новая радиолокационная станция должна быть установлена на эксплуатируемые самолеты без внесения изменений в используемый на F-18 интерфейс.

AN/APG-73 / ©raytheon

Возможным победителем может стать американская корпорация Raytheon, которая является поставщиком РЛС с активной фазированной решеткой AN/APG-79 Военно-морским силам США. Данную радиолокационную станцию устанавливают на истребители F/A-18E/F Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Обе эти машины являются более поздними модификациями F-18, нежели версии C/D. Они, в целом, имеют более современное бортовое оборудование.

AN/APG-79/ ©raytheon

Напомним, единственным российским истребителем, имеющим РЛС с АФАР (не считая прототипов Су-57), является МиГ-35, заводские испытания которого недавно завершились. Отметим, что применение активной фазированной антенной решетки позволяет максимально раскрыть потенциал самолета-истребителя. Это, в частности, касается высочайшей надежности работы РЛС. Кроме того, современные радиолокационные станции с АФАР не имеют тех ограничений по обнаружению целей, которые есть, например, у РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой.