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Истребители F-18 КМП США получат новые «электронные мозги»
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Истребители F-18 КМП США получат новые «электронные мозги» 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Соединенные Штаты планомерно повышают боевой потенциал старых истребителей четвертого поколения, давая им принципиально новые возможности за счет новейшей электроники. Ранее усовершенствованные радиолокационные станции получили такие залуженные машины, как F-16 и F-15. Теперь пришел черед F/A-18C/D Корпуса морской пехоты.
20 марта текущего года Командование авиационных систем ВМС (англ. Naval Air Systems Command, NAVAIR) выпустило запрос информации на новую РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая заменит радиолокационную станцию AN/APG-73, использующуюся на одноместных истребителях F/A-18C и двухместных F/A-18D. AN/APG-73 зарекомендовала себя хорошей РЛС, однако новые требования надежности, по словам военных США, вынуждают искать альтернативы.
Согласно данным NAVAIR, выполнение контракта должно стартовать 1 октября этого года с началом модернизации в четвертом квартале 2020 года. Завершение намечено на четвертый квартал 2022 года. В общей сложности КМП США получит 98 АФАР, которые будут поставлены семи эскадрильям, каждая из которых насчитывает 12 крылатых машин. Еще 14 систем будет находиться в запасе. В списке требований NAVAIR отмечается, что новая радиолокационная станция должна быть установлена на эксплуатируемые самолеты без внесения изменений в используемый на F-18 интерфейс.
AN/APG-73 / ©raytheon
Возможным победителем может стать американская корпорация Raytheon, которая является поставщиком РЛС с активной фазированной решеткой AN/APG-79 Военно-морским силам США. Данную радиолокационную станцию устанавливают на истребители F/A-18E/F Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Обе эти машины являются более поздними модификациями F-18, нежели версии C/D. Они, в целом, имеют более современное бортовое оборудование.
AN/APG-79/ ©raytheon
Напомним, единственным российским истребителем, имеющим РЛС с АФАР (не считая прототипов Су-57), является МиГ-35, заводские испытания которого недавно завершились. Отметим, что применение активной фазированной антенной решетки позволяет максимально раскрыть потенциал самолета-истребителя. Это, в частности, касается высочайшей надежности работы РЛС. Кроме того, современные радиолокационные станции с АФАР не имеют тех ограничений по обнаружению целей, которые есть, например, у РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой.
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