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На все самолеты и вертолеты ВКС установят бортовые комплексы обороны
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На все самолеты и вертолеты ВКС установят бортовые комплексы обороны 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Минобороны планирует установить бортовые комплексы обороны на все летательные аппараты ВКС, заявил замглавы ведомства Юрий Борисов, посещая в ходе визита в Самару научно-исследовательский институт «Экран».
«НИИ «Экран» в кооперации с Саровским центром занимается разработкой специальной аппаратуры, которая практически защищает летательные аппараты и противодействует зенитным ракетным средствам, в том числе переносным зенитным ракетным комплексам», — цитирует Борисова РИА «Новости».
Замминистра подчеркнул, что стоит задача — «повсеместно внедрить эту аппаратуру на все летательные аппараты». В первую очередь, речь идет о боевых и транспортных вертолетах, всех самолетах боевой авиации, «чтобы они были защищены от различных зенитных ракетных средств с различными головками наведения — радиолокационными и оптическими».
Также Юрий Борисов отметил, что «уже создано несколько поколений этой аппаратуры, и у „Экрана“ есть планы по развитию этого направления».
Ранее замглавы Минобороны во время визита в Самару заявил, что экономичность нового двигателя для модернизированного Ту-160 будет увеличена на 10%, что позволит ракетоносцу летать на 1 тыс. километров дальше.
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