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Вертолет палубной авиации Ка-27ПЛ фрегата «Адмирал Эссен» выполнил плановые полеты в Средиземном море
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Вертолет палубной авиации Ка-27ПЛ фрегата «Адмирал Эссен» выполнил плановые полеты в Средиземном море 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе работы авиации на фрегате прошли тренировки корабельных расчетов авиационного комплекса корабля, обеспечивающих полёты вертолета.
Экипаж вертолета Ка-27ПЛ выполнил практические полеты с палубы фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне. Летчики отработали ряд задач, свойственных данному типу вертолетов палубной авиации.
В ходе работы авиации на фрегате прошли тренировки корабельных расчетов авиационного комплекса корабля, обеспечивающих полёты вертолета.
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