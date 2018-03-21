Вертолет палубной авиации Ка-27ПЛ фрегата «Адмирал Эссен» выполнил плановые полеты в Средиземном море 

В ходе работы авиации на фрегате прошли тренировки корабельных расчетов авиационного комплекса корабля, обеспечивающих полёты вертолета.
Экипаж вертолета Ка-27ПЛ выполнил практические полеты с палубы фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в дальней морской зоне. Летчики отработали ряд задач, свойственных данному типу вертолетов палубной авиации.
В ходе работы авиации на фрегате прошли тренировки корабельных расчетов авиационного комплекса корабля, обеспечивающих полёты вертолета.