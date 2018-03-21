Улан-Удэнский авиазавод посетила делегация из Зимбабве

Представители республики ознакомились с технологическими и производственными возможностями завода и авиатехникой, выпускаемой предприятием. Для членов делегации был организован ознакомительный полет вертолете в VVIP-варианте. На встрече с руководством завода обсуждались возможные условия поставки продукции предприятия.

«Интерес зарубежных специалистов к российским вертолетам диктуется их особыми летно-техническими возможностями, которые обеспечивают существенные преимущества при выполнении целого ряда работ. Особенно они проявляются в труднодоступной местности, при отсутствии аэродромов и оборудования. Делегация Зимбабве высказала удовлетворение итогами своего визита в Улан-Удэ , ее представители отметили высокий уровень производственного потенциала завода и качество выпускаемой продукции», — отметил управляющий директор У-УАЗа Леонид Белых

Вертолеты российского производства — Ми-8, Ми-24 и Ми-35 — на протяжении многих лет успешно применяются в Зимбабве. Эксплуатанты отмечают надежность и безотказную работу техники в условиях тропического климата.