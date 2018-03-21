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На Кубани экипажи смешанного авиационного полка ЮВО совершили посадку на необорудованный аэродром
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На Кубани экипажи смешанного авиационного полка ЮВО совершили посадку на необорудованный аэродром 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики также отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника и элементы воздушного боя.
Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты.
Летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, элементы воздушного боя, а также успешно совершили посадку на грунтовую полосу. Упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар, звеньев и групп.
Учебно-тренировочные полеты, наряду с отработкой способов применения авиационной техники и задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей, являются одним из этапов подготовки к участию в отборочном этапе конкурса Армейских международных игр «Авиадартс-2018».
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