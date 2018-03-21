«К 2025 году Россия будет сильнее всех в Европе»

Действующий командующий американскими войсками в Европе (EUCOM) генерал Кёртис Скапарротти (Curtis Scaparrotti) опасается, что Россия сможет стать сильнейшей военной державой на всем континенте уже к 2025 году, и просит повысить расходы на оборону.

На недавней пресс-конференции генерал заявил, что США должны вплотную заняться модернизацией своих вооруженных сил — иначе баланс сил нарушится в пользу России.

«Учитывая проведенную ими модернизацию и ее бешеные темпы, мы должны совершенствовать наши силы ради сохранения нынешнего военного господства. В противном случае, я думаю, мы можем оказаться перед лицом серьезных вызовов во всех сферах уже к 2025 году», — заявил Скапарротти, по сообщению сайта «Дефенс Уан» (Defense One).

Совсем незадолго до того, как главнокомандующий американскими войсками в Европе высказал свое предостережение, президент России Владимир Путин представил новое «супероружие».

В связи с этим исследовательский центр RAND опубликовал отчет, в котором делаются пугающие выводы:

• силы НАТО в Европе сильно убавились и хуже подходят для ведения высокоинтенсивных конфликтов;

• вооруженные силы России, напротив, движутся в противоположном направлении: они прошли модернизацию, нарастили мощь и отлично подходят для участия в механизированных конфликтах высокой интенсивности;

• возможности России проецировать силу на соседние и близлежащие страны возросли и могут быть использованы в сочетании со стратегиями воспрещения (например, Россия может не пускать корабли или самолеты противника на значительные территории при помощи ракет);

• способность России к переброске большого количества войск, особенно по железной дороге, дает ей значительное преимущество во времени и дистанции в случае конфликта;

• технологический разрыв между Россией и США значительно сократился по сравнению с прежним.

Цена вопроса — 50 миллиардов крон

В этой связи Скапарротти и EUCOM просят выделить 50 миллиардов норвежских крон (375 миллиардов рублей — прим. перев.) на развитие военных программ в Европе. Это немалый скачок, учитывая, что изначальный бюджет EUCOM на 2018 год предполагал лишь 35 миллиардов крон (263 миллиарда рублей — прим. перев.).

Деньги пойдут на вооружение сил США в Европе на земле, на море и в воздухе. Кроме того, EUCOM обеспокоен кибербезопасностью и намерен повышать способность отражать хакерские атаки.

«Мы проводим учения, в том числе уже в этом году, чтобы оценить возможный ущерб инфраструктуре», — заявил Скапарротти.

Русские на Севере

Скапарротти выразил особую обеспокоенность уязвимостью НАТО в Прибалтике. Кроме того, он подчеркнул, что США и НАТО могут столкнуться с трудностями при защите морских территорий на севере близ Норвегии . За несколько лет Россия может прибрать к рукам морские пути в Арктике, считает генерал.

«Русские могут заполучить контроль над этими территориями уже через каких-то два-три года. Кроме того, в их руках будет контроль над Северным морским путем, и мы ничего не сможем им противопоставить», — подытожил Скапарротти.

Это заявление можно рассматривать и в свете опасений США, что защитить северную Норвегию в случае военного конфликта окажется попросту невозможно. В докладной записке американских военных, находящейся на рассмотрении Пентагона , подчеркивается необходимость расширенного присутствия американских боевых самолетов и морских патрулей в Норвегии в мирное время и на ротационной основе. Причина — в том, что оперативные способности норвежских вооруженных сил на севере слишком слабы. Ну а на случай, если Норвегия ответит «нет», в записке предлагается радикальный план Б, при котором США будут вынуждены проводить свою линию обороны в Скандинавии к югу от Бергена.

Торстейн Корсволл — журналист с 15-летним стажем. Имеет обширный опыт тележурналиста, проработал 11 лет в новостной программе телеканала TV2, где занимался как внутренними, так и внешнеполитическими вопросами. В последние годы сфера его интересов переместилась в область обороны и безопасности.