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Экипажи палубных вертолётов Северного флота отработали ночные посадки на корабль в Кольском заливе
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Экипажи палубных вертолётов Северного флота отработали ночные посадки на корабль в Кольском заливе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лётчики выполнили более 20 посадок на вертолётную площадку БПК «Вице-адмирал Кулаков», успешно подтвердив высокий уровень лётного мастерства.
Девять экипажей противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 авиабазы армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота совершенствовали навыки полёта и посадки на палубу большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» ночью.
Полёты проходили в районе главной базы флота — города Североморска. Лётчики выполнили более 20 посадок на вертолётную площадку корабля, стоящего на якоре в Кольском заливе, успешно подтвердив высокий уровень лётного мастерства.
Посадка на корабль в тёмное время суток является одним из наиболее сложных элементов лётной подготовки экипажей палубной авиации. Следующим шагом программы боевой подготовки лётчиков станут ночные полёты и посадки на ходу корабля в Баренцевом море.
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