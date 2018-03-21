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В Центральном военном округе прошел День безопасности военной службы, сохранения жизни и здоровья военнослужащих
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В Центральном военном округе прошел День безопасности военной службы, сохранения жизни и здоровья военнослужащих 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Личному составу соединений и воинских частей, в частности, были доведены требования безопасности на занятиях по боевой подготовке, при несении службы в суточном наряде, обслуживании вооружения и военной техники в парках.
В войсках Центрального военного округа прошел День безопасности военной службы, сохранения жизни и здоровья военнослужащих.
С владельцами личного автотранспорта были проведены занятия, во время которых руководители на учебных местах довели особенности эксплуатации транспортных средств в условиях скользкого дорожного покрытия. Также доведены меры пожаро— электробезопасности, правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Для обеспечения поучительности инструкторы задействовали муляжи и развернули мультимедийные стенды, наглядно иллюстрировавшие последствия нарушений требований безопасности.
С личным составом соединений и воинских частей прошли лекции по изучению требований безопасности на занятиях по боевой подготовке, при несении службы в суточном наряде, обслуживании вооружения и военной техники в парках.
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