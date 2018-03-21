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Зенитчики Балтийского флота в ходе учения в Калининградской области уничтожили «нарушителей» воздушной границы
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Зенитчики Балтийского флота в ходе учения в Калининградской области уничтожили «нарушителей» воздушной границы 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, находясь на марше при выдвижении в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.
На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошло плановое тактическое учение с зенитчиками объединения по охране воздушного пространства.
Расчетами модернизированных ЗРС С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30 СМ.
Находясь на марше при выдвижении в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.
После прибытия в назначенный район боевые расчеты выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению целей.
В завершение учебного мероприятия расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет, уничтоживших воздушные цели условного противника.
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