Зенитчики Балтийского флота в ходе учения в Калининградской области уничтожили «нарушителей» воздушной границы

Помимо этого, находясь на марше при выдвижении в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошло плановое тактическое учение с зенитчиками объединения по охране воздушного пространства.

Расчетами модернизированных ЗРС С-300 были отработаны действия по выполнению задач после получения сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника, роль которых выполнила пара истребителей Су-30 СМ.

Находясь на марше при выдвижении в заданный район, военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

После прибытия в назначенный район боевые расчеты выполнили нормативы по развертыванию зенитно-ракетных комплексов С-300, а также поиску, классификации и сопровождению целей.

В завершение учебного мероприятия расчетами ЗРК С-300 были проведены электронные пуски ракет, уничтоживших воздушные цели условного противника.