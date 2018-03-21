Приглашение с подтекстом: Россия подвела НАТО к отказу от «блокового мышления»

"Недавно ученые Великобритании пришли к выводу, что военный блок НАТО в скором будущем просто перестанет существовать. Этот огромный монстр долгое время «ржавел» на теме противостояния с Россией и дошел до критического состояния. Отдельно стоит осознать, что такое заключение дали не абы кто, а аналитики одного из крупнейших государств-членов Североатлантического альянса. И вполне естественно идет дифференциация суждений. Еще недавно европейские страны чуть не ежедневно «видели» у себя под боком подлодки РФ, сейчас в ЕС лишь дежурно отмечают «российскую угрозу» или даже не находят ее вовсе.

Что остается руководству Пентагона ? Лишь благодарить партнеров по НАТО за сотрудничество и призывать их увеличивать военные расходы на альянс, которые многие в Европе считают неоправданно завышенными. К этому негативу добавился «фактор Трампа» — 45-й президент США начал открыто давить на НАТО еще во время предвыборной гонки. Он объявил альянс ветхой организацией и фактически обложил его участников повышенной данью. Понятно, что популярности военному блоку в глазах его участников такой ход не добавил", — отмечает военный аналитик.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти договорились о личной встрече в телефонном разговоре. Об этом сообщило Минобороны РФ. Разговор состоялся по инициативе Альянса. «Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности», — сообщило военное ведомство РФ. Где и когда будет проведена встреча, пока не уточняется.

"Процесс распада НАТО идет несколько последних лет, но он сильно растянут во времени. Европейцы устали от этой структуры, тем более, что Варшавский договор уже не действует и смысла в существовании Североатлантического альянса просто нет. На смену громоздкому военному блоку должна прийти единая европейская армия, куда страны ЕС хотят вкладывать свои деньги и для которой сами намерены ставить задачи.

Потому причины для беспокойства всей «верхушки» НАТО довольно серьезны. Особенно оно стало заметно после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава государства за какие-то 20 минут практически обесценил всю противоракетную оборону США и их гордость — военно-морской флот. Параллельно он нивелировал эффективность всего состава вооруженных сил блока НАТО. Все это вылилось в новые приоритеты для членов альянса", — подчеркивает эксперт.

Блоковое мышление

В послании к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о новейших и уникальных видах российских вооружений. Он показал эффективность ракетного комплекса «Сармат», подводных беспилотников, крылатых ракет с ядерной энергоустановкой, авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и лазерном оружии. Также российский лидер анонсировал создание гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью свыше 20 чисел Маха. Что сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

Владимир Путин в очередной раз заявил: Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новые разработки призваны «обеспечить безопасность страны». Впоследствии в фильме «Миропорядок-2018» президент РФ подчеркнул: Москва может применить ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

"Демонстрация реальных возможностей России настолько впечатлила руководство НАТО, что последовала ответная реакция. Они начали искать возможности совместного выхода из тупика отношений, в который мир загнали американцы. Теперь от НАТО мы слышим: давайте сядем за стол переговоров и вместе поменяем архитектонику безопасности Европы. То есть делать то, что Москва предлагала, но ее просто не хотели слышать.

Только осознание, что Запад отстает в развитии военных технологий на 10-15 лет, переключило «боевую машину» НАТО на новый образ мышления. Появилось понимание необходимости консенсуса и совместной работы.

Владимир Путин же всегда повторяет: мы открыты для диалога. Давайте общаться. И мы лучше договоримся о взаимовыгодном сокращении вооружений, чтобы государства развивались. И чтобы не существовало блокового мышления, которое выстраивает «заборы» во взаимодействии и раскручивает гонку вооружений", — заключает Андрей Кошкин.