Это катастрофа: украинский ВПК потерял состояние после разрыва с российской «оборонкой»

Наиболее ощутимые потери после отказа от сотрудничества с российскими предприятиями понесли авиапром и ракетостроение, включая производство двигателей и космических ракет. По оценке экспертов, ущерб сопоставим с займами, которые периодически дает в долг Киеву МВФ , и измеряется сотнями миллионов долларов.

Как сообщили еженедельнику «Звезда» в Институте стран СНГ, после одностороннего отказа от военно-технического сотрудничества с Россией украинская индустрия лишилась крупных заказов.

«Больнее всего отказ от сотрудничества с Россией ударил по украинскому авиапрому, — говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев . — Например, госпредприятие «Антонов» — разработчик военно-транспортных самолетов — потеряло выгодные контракты на авторское сопровождение тех машин, которые стоят на вооружении ВКС России. В их числе Ан-12 «Антей», Ан-26 (военный вариант самолета Ан-24) и Ан-124 «Руслан». Доход этот был не так уж велик, измерялся десятками тысяч долларов за одну машину в год, зато он был стабилен».

Были и более дорогостоящие проекты. К примеру, новый средний военно-транспортный самолет Ан-70, намного опередивший западного конкурента — А400М разработки Airbus. Минобороны России планировало закупить несколько десятков таких машин, способных перевозить любую тяжелую военную технику и при этом «работать» с грунтовых аэродромов. В стоимости Ан-70 доля украинской кооперации превышала 50%. Но без России в серию самолет так и не пошел. Его европейский аналог А400М продается по 145 млн евро за машину.

Ан-70 должны были заменить в авиапарке российских ВКС самолеты Ан-12, которые служат уже по 40-50 лет. В более легкой весовой категории обновлению авиапарка мог бы помочь украинский проект турбовинтового самолета Ан-140, который серийно строился на Украине , в России и даже в Иране . Однако и этот самолет, который собирали на самарском заводе «Авиакор» , превратился в бесперспективный. Несмотря даже на то, что несколько Ан-140, построенных в Самаре , успели получить погранслужба ФСБ и ВМФ России.

Это произошло не только из-за нежелания Киева продолжать сотрудничать, но и из-за его неспособности выполнять взятые на себя обязательства. Читать далее…