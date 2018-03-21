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Это катастрофа: украинский ВПК потерял состояние после разрыва с российской «оборонкой»
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Это катастрофа: украинский ВПК потерял состояние после разрыва с российской «оборонкой» 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Наиболее ощутимые потери после отказа от сотрудничества с российскими предприятиями понесли авиапром и ракетостроение, включая производство двигателей и космических ракет. По оценке экспертов, ущерб сопоставим с займами, которые периодически дает в долг Киеву МВФ, и измеряется сотнями миллионов долларов.
Как сообщили еженедельнику «Звезда» в Институте стран СНГ, после одностороннего отказа от военно-технического сотрудничества с Россией украинская индустрия лишилась крупных заказов.
«Больнее всего отказ от сотрудничества с Россией ударил по украинскому авиапрому, — говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. — Например, госпредприятие «Антонов» — разработчик военно-транспортных самолетов — потеряло выгодные контракты на авторское сопровождение тех машин, которые стоят на вооружении ВКС России. В их числе Ан-12 «Антей», Ан-26 (военный вариант самолета Ан-24) и Ан-124 «Руслан». Доход этот был не так уж велик, измерялся десятками тысяч долларов за одну машину в год, зато он был стабилен».
Были и более дорогостоящие проекты. К примеру, новый средний военно-транспортный самолет Ан-70, намного опередивший западного конкурента — А400М разработки Airbus. Минобороны России планировало закупить несколько десятков таких машин, способных перевозить любую тяжелую военную технику и при этом «работать» с грунтовых аэродромов. В стоимости Ан-70 доля украинской кооперации превышала 50%. Но без России в серию самолет так и не пошел. Его европейский аналог А400М продается по 145 млн евро за машину.
Ан-70 должны были заменить в авиапарке российских ВКС самолеты Ан-12, которые служат уже по 40-50 лет. В более легкой весовой категории обновлению авиапарка мог бы помочь украинский проект турбовинтового самолета Ан-140, который серийно строился на Украине, в России и даже в Иране. Однако и этот самолет, который собирали на самарском заводе «Авиакор», превратился в бесперспективный. Несмотря даже на то, что несколько Ан-140, построенных в Самаре, успели получить погранслужба ФСБ и ВМФ России.
Это произошло не только из-за нежелания Киева продолжать сотрудничать, но и из-за его неспособности выполнять взятые на себя обязательства. Читать далее…
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