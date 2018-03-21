Более 140 подразделений ЗВО вступили в борьбу за звание «ударное»

Военнослужащим предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в вождении боевых машин, выполнении огневых задач и сдаче нормативов по дисциплинам специальной подготовки при проведении контрольной проверки.

Более 140 подразделений Западного военного округа (ЗВО), что в 1,5 раза больше чем в прошлом году, будут бороться за право получить почётное звание «ударное».

Военнослужащим предстоит продемонстрировать профессиональное мастерство в вождении боевых машин, выполнении огневых задач и сдаче нормативов по дисциплинам специальной подготовки при проведении контрольной проверки, которая состоится в апреле текущего года.

На сегодняшний день за почетное звание «ударное» борются мотострелковые, танковые подразделения, подразделения ракетных войск и артиллерии, связи, разведки, объединения авиации и противовоздушной обороны ЗВО, а также Балтийского флота.