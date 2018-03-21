Мотострелки ЗВО на учении в Ленинградской области применили беспилотные летательные аппараты «Тахион»

Это помогло вскрыть маршруты выдвижения «противника», скопление его бронетехники и живой силы, которые были уничтожены огнем вертолетов Ми-8.

На полигоне Лужский завершилось ротное тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области

По замыслу учения разведывательные подразделения, применяя комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Тахион», вскрыли маршруты выдвижения «противника», скопление его бронетехники и живой силы, по которым нанесли удар пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Разгром группировки условного противника завершился этапом боевой стрельбы, в ходе которого военнослужащие из штатного вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты, самоходных гаубиц БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», гранатометов и крупнокалиберных пулеметов поразили противника, имитируемого полноразмерными движущимися мишенями.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигоне были оборудованы учебные минные поля, проволочные заграждения и различные препятствия, также широко применялись средства имитации.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.