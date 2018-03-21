В Улан-Удэ прошла встреча российской и монгольской сторон по обсуждению предстоящего совместного учения «Селенга-2018»

Проведение его активной фазы запланировано на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Бурдуны в Республике Бурятия

Улан-Удэ прошла встреча российской и монгольской сторон по обсуждению предстоящего совместного учения «Селенга-2018»

В ходе первого рабочего дня планирующей конференции по подготовке к российско-монгольскому военному учению была согласована его тематика.

Так, в ходе динамической части учения военнослужащие двух стран отработают совместные тактические действия в ходе контртеррористической операции и ликвидацию условного незаконного вооруженного формирования с применением блокирующих и обходящих действий во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.

Помимо этого, был согласован порядок пересечения государственной границы участниками учения от монгольской стороны.

Проведение активной фазы запланировано на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Бурдуны в Республике Бурятия.