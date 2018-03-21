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В Улан-Удэ прошла встреча российской и монгольской сторон по обсуждению предстоящего совместного учения «Селенга-2018»
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В Улан-Удэ прошла встреча российской и монгольской сторон по обсуждению предстоящего совместного учения «Селенга-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Проведение его активной фазы запланировано на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Бурдуны в Республике Бурятия.
В Улан-Удэ прошла встреча российской и монгольской сторон по обсуждению предстоящего совместного учения «Селенга-2018»
В ходе первого рабочего дня планирующей конференции по подготовке к российско-монгольскому военному учению была согласована его тематика.
Так, в ходе динамической части учения военнослужащие двух стран отработают совместные тактические действия в ходе контртеррористической операции и ликвидацию условного незаконного вооруженного формирования с применением блокирующих и обходящих действий во взаимодействии с тактическим воздушным десантом.
Помимо этого, был согласован порядок пересечения государственной границы участниками учения от монгольской стороны.
Проведение активной фазы запланировано на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Бурдуны в Республике Бурятия.
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