Расчеты модернизированных систем С-300 уничтожили под Калининградом авиацию «противника»

"Расчетами модернизированных ЗРС С-300 соединения противовоздушной обороны в ходе учения были отработаны действия по выполнению задач после получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника", — рассказал он, отметив, что роль авиации «неприятеля» выполняла пара многоцелевых истребителей Су-30 СМ.

При совершении марша в заданный район военные отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. После прибытия в назначенную точку, расчеты в соответствии с нормативами произвели развертывание зенитно-ракетных комплексов С-300, а также осуществили поиск, классификацию и сопровождение учебных целей.

"Расчетами ЗРК С-300 были выполнены электронные пуски ракет по воздушным целям условного противника", — заключил Мартов.