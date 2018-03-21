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Расчеты модернизированных систем С-300 уничтожили под Калининградом авиацию «противника»
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Расчеты модернизированных систем С-300 уничтожили под Калининградом авиацию «противника» 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Расчеты модернизированных зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300 в ходе плановых тактических учений в Калининградской области уничтожили условных нарушителей воздушной границы, сообщил ТАСС в среду официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
"Расчетами модернизированных ЗРС С-300 соединения противовоздушной обороны в ходе учения были отработаны действия по выполнению задач после получения учебного сигнала о нарушении воздушной границы летательными аппаратами условного противника", — рассказал он, отметив, что роль авиации «неприятеля» выполняла пара многоцелевых истребителей Су-30 СМ.
При совершении марша в заданный район военные отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. После прибытия в назначенную точку, расчеты в соответствии с нормативами произвели развертывание зенитно-ракетных комплексов С-300, а также осуществили поиск, классификацию и сопровождение учебных целей.
"Расчетами ЗРК С-300 были выполнены электронные пуски ракет по воздушным целям условного противника", — заключил Мартов.
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