ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в 2019 году

"Это (передача подлодки — ред.) произойдет все-таки в 2019 году. Как оказалось, система управления подлодки требует более скрупулезной настройки, к которой наши поставщики не сильно оказались готовы. Мы надеемся, что в ближайшее время все препятствия будут преодолены, и мы выйдем на швартованные испытания, и начнем ходить в море уже в этом году", — сказал он.

Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М» (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».