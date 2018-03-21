Минобороны: новый двигатель увеличит дальность полета Ту-160 на 1 тыс. км

Установка нового двигателя НК-32 на ракетоносец «Белый лебедь» (Ту-160) увеличит его дальность полета на 1 тыс. километров, рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов по итогам визита в самарский завод «Кузнецов» , где был разработан новый двигатель, передает «Звезда».

«Проведены дополнительные мероприятия по обеспечению надежности двигателя. Сейчас завод заканчивает работы и сдает нам четыре опытных двигателя, которые должны подтвердить эти технические характеристики, и в этом же году фирмой «Туполев» в рамках уже заключенного серийного контракта будет заключен длительный контракт на серийную поставку двигателей в обеспечение самолетов, которые должны поступать к нам с 2021 года», — отметил Борисов.

Ту-160 является самым большим в мире самолетом с изменяемой геометрией крыла. Возобновить его производство решили три года назад. Текущая модернизация позволит увеличить боевую эффективность самолета больше чем наполовину.