Будущих призывников Преображенки ждут пять дней строевой подготовки

Преображенские лицеисты отправились на военные сборы.

В начале апреля начинается военный призыв в ряды Вооруженных Сил России . Десятиклассники относятся к категории допризывной молодежи, их еще ждет призыв, и военные сборы помогут им подготовиться.

19 марта ребята отправились в поселок Мосрегнтген — и сразу же включились в армейские будни. Занятия проводятся по разделу «Основы военной службы», который входит в учебную программу предмета ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности).

Лицеисты изучают основы военной службы, Устав Вооруженных Сил РФ, учатся ходить строем и стрелять на полигоне, оказанию неотложной медицинской помощи, принимают участие в спортивных соревнованиях. Ребят заинтересовала экспозиция музея военной техники, они с интересом осмотрели ее.

А вот у уклонистов могут быть проблемы — их не аттестуют по ОБЖ. Те десятиклассники, у которых есть ограничения по здоровью, проходят пятидневную военную подготовку в режиме дневного пребывания в московской воинской части.