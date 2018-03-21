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Будущих призывников Преображенки ждут пять дней строевой подготовки
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Будущих призывников Преображенки ждут пять дней строевой подготовки 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Преображенские лицеисты отправились на военные сборы.
В начале апреля начинается военный призыв в ряды Вооруженных Сил России. Десятиклассники относятся к категории допризывной молодежи, их еще ждет призыв, и военные сборы помогут им подготовиться.
19 марта ребята отправились в поселок Мосрегнтген — и сразу же включились в армейские будни. Занятия проводятся по разделу «Основы военной службы», который входит в учебную программу предмета ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности).
Лицеисты изучают основы военной службы, Устав Вооруженных Сил РФ, учатся ходить строем и стрелять на полигоне, оказанию неотложной медицинской помощи, принимают участие в спортивных соревнованиях. Ребят заинтересовала экспозиция музея военной техники, они с интересом осмотрели ее.
А вот у уклонистов могут быть проблемы — их не аттестуют по ОБЖ. Те десятиклассники, у которых есть ограничения по здоровью, проходят пятидневную военную подготовку в режиме дневного пребывания в московской воинской части.
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