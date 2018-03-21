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Госдума поддержала законопроект о помощи призывникам в выборе военной специальности
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Госдума поддержала законопроект о помощи призывникам в выборе военной специальности 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, направленный на помощь молодым людям допризывного возраста при выборе военной специальности.
«Данная инициатива важна еще и с точки зрения того, что те навыки, знания, опыт и первичная специализация, которую получают наши юноши в рамках участия в деятельности ДОСААФ, помогают им при выборе воинской специальности. И данный учет, и взаимосвязь с деятельностью призывной комиссии в полной мере отражают интересы призывника, и в полной мере дают дополнительные возможности для Вооруженных сил иметь фактически подготовленных, имеющих первичные специализированные навыки призывников», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая является автором законопроекта.
Из пояснительной записки следует, что подготовка, полученная гражданами в общественно-государственных организациях, осуществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет учитываться призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.
Согласно документу, данный проект направлен на помощь призывникам в выборе военной специальности.
Законопроектом предлагается устранить пробел в федеральном законодательстве и отнести на уровне базового федерального закона общественно-государственные организации (в частности, «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям.
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