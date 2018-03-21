Госдума поддержала законопроект о помощи призывникам в выборе военной специальности

Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, направленный на помощь молодым людям допризывного возраста при выборе военной специальности.

«Данная инициатива важна еще и с точки зрения того, что те навыки, знания, опыт и первичная специализация, которую получают наши юноши в рамках участия в деятельности ДОСААФ , помогают им при выборе воинской специальности. И данный учет, и взаимосвязь с деятельностью призывной комиссии в полной мере отражают интересы призывника, и в полной мере дают дополнительные возможности для Вооруженных сил иметь фактически подготовленных, имеющих первичные специализированные навыки призывников», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , которая является автором законопроекта.

Из пояснительной записки следует, что подготовка, полученная гражданами в общественно-государственных организациях, осуществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, будет учитываться призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации , а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву.

Согласно документу, данный проект направлен на помощь призывникам в выборе военной специальности.

Законопроектом предлагается устранить пробел в федеральном законодательстве и отнести на уровне базового федерального закона общественно-государственные организации (в частности, «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) к субъектам военно-патриотического воспитания, а также к субъектам, осуществляющим подготовку граждан по военно-учетным специальностям.