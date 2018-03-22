В новом вертолетном двигателе используют технологии новейшего истребителя Су-57

Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя следующего поколения.

При создании вертолетного двигателя нового поколения разработчик — санкт-петербургское АО «ОДК-Климов» будет применять технологии, отработанные на других изделиях ОДК, сообщили в корпорации «Ростех».

«В частности, технологии, отработанные на двигателе ПД-14 для авиалайнера МС-21, перспективном двигателе для истребителя пятого поколения Су-57 и вертолетном двигателе ВК-2500М», — пояснили в корпорации.

В новой разработке планируется использовать современные конструкционные материалы, в том числе неметаллические, аддитивные технологии и 3D-печать.

Двигатель-демонстратор может быть построен в 2021 году, завершение работ по созданию силовой установки намечено на 2025 год.