ОДК к 2025 году создаст вертолетный двигатель нового поколения

"В 2021 году планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%", — сообщили в Ростехе.

В пресс-службе добавили, что проект двигателя будет реализован как с использованием уже доказавших свою эффективность технологий, так и с учетом новейших подходов к проектированию и созданию современных авиационных двигателей. При создании двигателя будут использованы новые конструкционные материалы, аддитивные технологии и 3D-печать.

В Ростехе уточнили, что разработчики двигателя — санкт— петербургское АО «ОДК-Климов» — планируют использовать технологии, отработанные на двигателе ПД-14 для авиалайнера МС-21, перспективном двигателе для истребителя пятого поколения Су-57 и вертолетном двигателе ВК-2500М. В нем будут использованы новые конструкционные материалы, в том числе, неметаллические.