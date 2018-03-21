Ещё
ОДК к 2025 году создаст вертолетный двигатель нового поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОДК к 2025 году создаст вертолетный двигатель нового поколения 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует к 2025 году разработать перспективный вертолетный двигатель следующего поколения. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Ростеха.
"В 2021 году планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%", — сообщили в Ростехе.
В пресс-службе добавили, что проект двигателя будет реализован как с использованием уже доказавших свою эффективность технологий, так и с учетом новейших подходов к проектированию и созданию современных авиационных двигателей. При создании двигателя будут использованы новые конструкционные материалы, аддитивные технологии и 3D-печать.
В Ростехе уточнили, что разработчики двигателя — санкт— петербургское АО «ОДК-Климов» — планируют использовать технологии, отработанные на двигателе ПД-14 для авиалайнера МС-21, перспективном двигателе для истребителя пятого поколения Су-57 и вертолетном двигателе ВК-2500М. В нем будут использованы новые конструкционные материалы, в том числе, неметаллические.
ТАСС: последние новости
Кого и зачем могут забрать на военные сборы Моряки Каспийской флотилии отразили авиаштурм условного противника в Астрахани и Дагестане Начальник Генштаба ВС РФ и главком ОВС НАТО договорились о встрече
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»69
Российский офицер принял героическую смерть35
Грудинин попросил прекратить дела против него240
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором348
США пригрозили привлечь РФ к ответственности103
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение