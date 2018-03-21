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Военная полиция подвела итоги конкурса «Главная и безопасная дорога детства»
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Военная полиция подвела итоги конкурса «Главная и безопасная дорога детства» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое место завоевали воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Второе — разделили Московское и Уссурийское СВУ. Третье — Пансион воспитанниц Минобороны России и Пермское СВУ.
Главное управление военной полиции Минобороны России подвело итоги конкурса детского творчества «Главная и безопасная дорога детства» между учащимися военных довузовских образовательных учреждений.
Первое место завоевали воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Второе — разделили Московское и Уссурийское СВУ. Третье — Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации и Пермское суворовское военное училище.
Всего в конкурсе приняли участие 29 образовательных организаций, 57 преподавателей и 108 учащихся.
Соревнования проводились с 1 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года.
Основная цель конкурса — обучение детей и подростков соблюдению правил дорожного движения.
Помимо занятий по основам ПДД, участники состязаний сами придумывали дорожные знаки и дорожную разметку, которые могли бы быть полезными в настоящее время.
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