Военная полиция подвела итоги конкурса «Главная и безопасная дорога детства»

Первое место завоевали воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Второе — разделили Московское и Уссурийское СВУ. Третье — Пансион воспитанниц Минобороны России и Пермское СВУ.

Главное управление военной полиции Минобороны России подвело итоги конкурса детского творчества «Главная и безопасная дорога детства» между учащимися военных довузовских образовательных учреждений.

Первое место завоевали воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Второе — разделили Московское и Уссурийское СВУ. Третье — Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации и Пермское суворовское военное училище.

Всего в конкурсе приняли участие 29 образовательных организаций, 57 преподавателей и 108 учащихся.

Соревнования проводились с 1 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года.

Основная цель конкурса — обучение детей и подростков соблюдению правил дорожного движения.

Помимо занятий по основам ПДД, участники состязаний сами придумывали дорожные знаки и дорожную разметку, которые могли бы быть полезными в настоящее время.